Петржела отметил, что "Спартаку" по силам догнать лидеров нынешнего розыгрыша РПЛ. Также он заявил, что главного тренера команды Руя Виторию не нужно увольнять, несмотря на не лучшие выступления "красно-белых" в чемпионате.
"Да, в чемпионате России у "Спартака" дела обстоят не очень, но я уверен, что они смогут догнать лидеров. Я убежден в том, что Руя нужно оставить в команде, он отличный тренер, все футболисты уже привыкли к нему. Смена тренера может усугубить ситуацию", - сказал Петржела.
Отметим, что на данный момент "Спартак", набрав 20 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: Спорт-Экспресс
Петржела: я убежден в том, что Виторию нужно оставить в "Спартаке"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о ситуации в "Спартаке".
Фото: ТАСС