Семин отметил, что Захаряну не стоит обращать внимание на трансферные слухи. По словам тренера, Арсен еще не достиг своего потолка в чемпионате России.
"СМИ регулярно пишут об интересе европейских грандов. Это все еще надо делить надвое. Захаряну не стоит обращать на это внимания, важно сконцентрироваться на игре. Решение о своем будущем Арсен должен принять сам с холодной головой. Сам он чего хочет? Это главное. Европа, конечно, замечательно, но своего потолка в России еще надо достичь", - сказал Семин.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Захарян принял участие в 15 матчах, забил три гола и сделал пять результативных передач.
Источник: Sport24
Семин - о Захаряне: Европа - это замечательно, но своего потолка в России еще надо достичь
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о возможном переходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в один из европейских клубов.
Фото: РИА Новости