"Что касается второго гола, то "Зенит" хотел играть в футбол – пусть играет в него. Гол Комличенко "Зениту" засчитан верно. Там ничего не было ни при первом моменте – с Венделом, ни при втором с Ракицким. Это борьба, это футбол. Матюнин – мужик, который судит то, что видит", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Арбитр встречи Алексей Матюнин засчитал гол. После этого его позвали к монитору для просмотра видеоповтора, но Матюнин не изменил решение.
Гол Комличенко стал уже вторым мячом в ворота "Зенита" в исполнении ростовчан, которые после него вели 2:0. Первый гол с одиннадцатиметрового забил Полоз. Но "Зенит" успел до перерыва отыграть один мяч, отличился Клаудиньо.
Судья Федотов: "Зенит" хотел играть в футбол - пусть играет в него. Гол Комличенко засчитан верно
Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом форварда "Ростова" Николая Комличенко в ворота "Зенита".
Фото: РФС