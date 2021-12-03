"Плохо начали игру, в атакующих действиях, в остроте были плохи. Что касается обороны, допустили грубые ошибки при первом и втором мяче. Создали много для победы, но не хватило в концовке. Хотели победить. Такие матчи нужно проводить более интенсивно, нужно ускорять темп игры.
К Матюнину были вопросы по количеству добавленному времени. Стараюсь не касаться темы судейства. Судейство разберут компетентные органы. Или хорошее, или ничего. Лучше ничего говорить не буду", - приводит слова Семака Rusfootball.info Максим Сутченко.
Арбитр Алексей Матюнин в начале встречи назначил в ворота "Зенита" пенальти, который реализовал Полоз. После этого он засчитал гол Комличенко, забитый после спорного эпизода с борьбой плечо в плечо с Ракицким. Матюнина позвали к монитору для просмотра видеоповтора, но он не изменил решение.
"Зенит" в итоге смог отыграться благодаря дублю Клаудиньо. Бразилец забил с игры в первом тайме и с пенальти во втором.
Семак: судейство разберут компетентные органы. Тут или хорошо, или ничего, лучше ничего говорить не буду
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ничью с "Ростовом" в 17-м туре РПЛ (2:2).
Фото: ФК "Зенит"