Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Зенит
2 - 2
РостовЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гранада
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
1 - 0
РБ Лейпциг1 тайм

Семак: судейство разберут компетентные органы. Тут или хорошо, или ничего, лучше ничего говорить не буду

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ничью с "Ростовом" в 17-м туре РПЛ (2:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Плохо начали игру, в атакующих действиях, в остроте были плохи. Что касается обороны, допустили грубые ошибки при первом и втором мяче. Создали много для победы, но не хватило в концовке. Хотели победить. Такие матчи нужно проводить более интенсивно, нужно ускорять темп игры.

К Матюнину были вопросы по количеству добавленному времени. Стараюсь не касаться темы судейства. Судейство разберут компетентные органы. Или хорошее, или ничего. Лучше ничего говорить не буду", - приводит слова Семака Rusfootball.info Максим Сутченко.

Арбитр Алексей Матюнин в начале встречи назначил в ворота "Зенита" пенальти, который реализовал Полоз. После этого он засчитал гол Комличенко, забитый после спорного эпизода с борьбой плечо в плечо с Ракицким. Матюнина позвали к монитору для просмотра видеоповтора, но он не изменил решение.

"Зенит" в итоге смог отыграться благодаря дублю Клаудиньо. Бразилец забил с игры в первом тайме и с пенальти во втором.


Теги: Семак Зенит Ростов
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Орлов: Дзюба даже в матче с "Ростовом" не смог быть лидером, он уже все. Лучше смотрите на Грулева
Комличенко - о голе "Зениту": обычное единоборство, никакого фола и близко не было 2
СМИ: Свинов успешно прошел медобследование перед переходом в "Спартак"
Матюнин прав или так судить нельзя? "Зенит" и "Ростов" сыграли вничью при не самой однозначной работе арбитра 1
Селихов признан болельщиками "Спартака" лучшим игроком ноября
Петржела: "Зенит" все равно возьмет РПЛ, другие клубы ничего не сделают 2
Кафанов: по окончанию игры могу сказать, что "Зенит был ближе к победе, чем "Ростов"
Семак прокомментировал уход болельщиков с трибун по ходу встречи с "Ростовом" 6
Лепёхин об игре "Зенита" с "Ростовом": нашему футболу не хватает таких матчей эксклюзив
Семак: судейство разберут компетентные органы. Тут или хорошо, или ничего, лучше ничего говорить не буду 6
Азмун не забивает за "Зенит" уже 5 матчей РПЛ подряд. Только раз у него была более длительная сухая серия
"Зенит" отыгрался с 0:2 и вырвал ничью с "Ростовом" 57
Фанаты "Зенита" покинули стадион по ходу встречи с "Ростовом" 9
Судья Федотов: "Зенит" хотел играть в футбол - пусть играет в него. Гол Комличенко засчитан верно 9
Почеттино высказался о низкой результативности Месси в "ПСЖ"
Миранчук в заявке "Аталанты" на матч с "Наполи"
Болельщики "Локомотива" признали 17-летнего вратаря Худякова лучшим игроком ноября 3
Хави: у Дембеле есть все, чтобы стать лучшим игроком мира
Семин - о Захаряне: Европа - это замечательно, но своего потолка в России еще надо достичь
Ракицкий пропустит игру с "Динамо" из-за перебора желтых карточек
Самедов: "Спартаку" надо хорошо закончить часть сезона перед зимней паузой. "Красно-белые" фавориты матча с "Ахматом" 1
Пресняков: в РПЛ "Спартаку" ловить нечего. Нужно сделать акцент на выступлении в Европе
Тухель прокомментировал назначение Рангника на пост главного тренера "МЮ"
Петржела: я убежден в том, что Виторию нужно оставить в "Спартаке"
РПЛ выпустила официальное заявление по ситуации с протестами фанатов 2
Захарян: уверен, сборная России пройдет оба раунда стыковых матчей 2
"Зенит" - "Ростов". Дзюба и Малком - в основном составе хозяев, Азмун и Ловрен остались в запасе 10
Петржела: Дзюба забьет пару голов в ворота "Ростова", если выйдет в стартовом составе "Зенита" 3
Хави: вручение "Золотого мяча" Месси - это футбольная справедливость 3
Источник: руководство "Зенита" давит на фанатов команды, чтобы те не протестовали на матче с "Ростовом" 18
Все новости
-