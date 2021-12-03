Лепёхин об игре "Зенита" с "Ростовом": нашему футболу не хватает таких матчей

- Понравилась ли вам сегодняшняя игра?
- Понятно, что матч начался тяжело для "Зенита". Но у команды зачастую случаются неудачные первые таймы. Но сам матч мне очень понравился, и "Ростов" в том числе. В нашем чемпионате любая игра, в которой есть нерв, уже мне нравится.
Не берусь судить качество футбола, но сегодня обе команды дали нам этот нерв. И таких игр в российском футболе очень мало, даже после матча было заметно разочарование тренеров и футболистов. Все были заведены, такого не хватает в нашем футболе. Так что этот матч я назову очень приятным и интересным.
- Можно ли последние сложности "Зенита" назвать кризисом?
- В последних матчах у команды бывали трудности, это да. Но мне не кажется, что это кризис, в это понятие все же вкладывают что-то глобальное. Во время кризиса команде трудно набирать очки, и обычно это состояние длится долго. А у "Зенита" ситуация такова, что и в чемпионате, и в Лиге Чемпионов клуб решает свои задачи. Евровесна обеспечена, команда на первом месте в лиге, а что происходит на поле, уже не так важно.
Может в игре "Зенита" и есть проблемы, но говорить о каком-то кризисе не стоит. Тем более, что даже в сегодняшней игре питерцы имели преимущество, причем достаточно большое. И подходы к воротам соперника имелись, и в целом "Зенит" был сильнее. Хотя "Ростов" тоже полностью заслужил эту ничью.
- Вы верили в то, что "Ростов" может удержать победный счет?
- Честно говоря, гол "Зенита" назревал на протяжении всей игры. Очень много опасных атак, да и соперник сел довольно низко. Хотя свои возможности ростовская команда тоже имела, особенно в контратаках. Они не сидели в глухой обороне, а вполне часто проявляли активность в атаке. И это говорит о том, что ростовчан тоже не устраивала ничья. Видимо они тоже чувствовали, что этот матч можно выиграть. И мне нравится, когда футболисты играют с таким настроем.
- Дзюба не бил пенальти из-за промаха в Мальмё?
- Мне трудно судить, но скорее всего эти решения принимались еще до игры. По крайней мере я на это надеюсь, ведь нельзя сказать, что Клаудиньо часто бьет пенальти. И если бы он просто забрал мяч и решился по ходу матча пробить пенальти, то это было бы не очень правильно. Да и не дали бы Клаудиньо бить в такой ситуации, значит имелась договоренность на случай 11-метрового удара.
Никита Зайцев, Rusfootball.info
Лепёхин об игре "Зенита" с "Ростовом": нашему футболу не хватает таких матчей
Экс-футболист "Зенита" Константин Лепёхин в интервью Rusfootball.info поделился впечатлениями от ничьей питерцев с "Ростовом"(2:2).
Фото: ФК "Зенит"