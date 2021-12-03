"Отношусь к этому как и большинство людей - обобщать то, что произошло после матча неправильно. То количество людей, которое просто сидело и ждало на трибунах, поставило людей в такую ситуацию, что они не хотят ходить на матчи при такой организации. Я понимаю болельщиков.
Я думаю можно такое решать другими методами. То, что произошло - это странно. Я за болельщиков, которые приходят поддержать свои команды", - приводит слова Семака корреспондент Rusfootball.info Максим Сутченко.
Напомним, что под конец встречи с "Зенитом" фанаты "армейцев" устроили файер-шоу на своих секторах. По этой причине им не разрешили сразу покинуть стадион после финального свистка. На выходе их начали массово задерживать сотрудники ОМОНА.
В связи с этими событиями члены фанатского объединения ЦСКА объявили, что покинут трибуны по ходу встречи с "Крыльями Советов".
В итоге к акции протеста "армейцев" присоединились и фанаты "Зенита", покинувшие трибуны сегодня на 60-й минуте встречи.
Семак прокомментировал уход болельщиков с трибун по ходу встречи с "Ростовом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на уход фанатов клуба с трибун в знак протеста против задержаний болельщиков ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"