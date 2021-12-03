"Первый тайм был лучше, больше было опасных атак, которые мы создали у ворот "Зенита", Хорошо выходили после того, как отбирали мяч. Во втором тайме этого не получалось, больше оборонялись, не могли правильно распорядится мячом. Очень тяжелый второй тайм.
Если бы до матча узнал, что ведя 2:0 сыграем 2:2, то расстроился. Это если до игры. Сейчас, по ее окончанию, могу сказать, что "Зенит" был ближе к победе, чем "Ростов", - приводит слова Кафанова корреспондент Rusfootball.info Максим Сутченко.
"Ростов" вел 2:0 после голов Полоза (с пенальти) и Комличенко. Но "Зенит" отыгрался, забив по мячу в первом и втором таймах. Оба раза отличился Клаудиньо.
В итоге "Ростов" остался 11-м с 18-ю набранными очками. К концу тура их могут обогнать тульский "Арсенал" и "Уфа", имеющие в активе по 16 очков.
Кафанов: по окончанию игры могу сказать, что "Зенит был ближе к победе, чем "Ростов"
Главный тренер "Ростова" Виталий Кафанов прокомментировал итог встречи против "Зенита" в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"