"Ну и, конечно, Дзюба... Скорости нет! Ну он уже все... Даже в матче с "Ростовом" не смог быть лидером. Сколько он проиграл единоборств? Сегодня Грулев на позиции центрального нападающего выглядит предпочтительнее всех остальных. И Дзюбы, и Смолова. Так что лучше смотрите на Грулева", - цитирует Орлова "СЭ".
Дзюба в нынешнем розыгрыше РПЛ забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач, прямо сейчас он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая только Гамиду Агаларову из "Уфы". Контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает летом этого года.
Вячеслав Грулев в составе "Динамо" забил 6 мячей в РПЛ, отдав 1 голевую передачу.
Орлов: Дзюба даже в матче с "Ростовом" не смог быть лидером, он уже все. Лучше смотрите на Грулева
Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу игры Артема Дзюбы в матче с "Ростовом" в 17-м туре РПЛ (2:2).
Фото: ФК "Зенит"