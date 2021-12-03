Орлов: Дзюба даже в матче с "Ростовом" не смог быть лидером, он уже все. Лучше смотрите на Грулева

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу игры Артема Дзюбы в матче с "Ростовом" в 17-м туре РПЛ (2:2).

Фото: ФК "Зенит"





Дзюба в нынешнем розыгрыше РПЛ забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач, прямо сейчас он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая только Гамиду Агаларову из "Уфы". Контракт Дзюбы с "



Вячеслав Грулев в составе "













"Ну и, конечно, Дзюба ... Скорости нет! Ну он уже все... Даже в матче с "Ростовом" не смог быть лидером. Сколько он проиграл единоборств? Сегодня Грулев на позиции центрального нападающего выглядит предпочтительнее всех остальных. И Дзюбы, и Смолова. Так что лучше смотрите на Грулева", - цитирует Орлова "СЭ" Дзюба в нынешнем розыгрыше РПЛ забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач, прямо сейчас он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая только Гамиду Агаларову из "Уфы". Контракт Дзюбы с " Зенитом " истекает летом этого года.Вячеслав Грулев в составе " Динамо " забил 6 мячей в РПЛ, отдав 1 голевую передачу.