"Ничья закономерна сегодня.Старались, бились, но ничья, так ничья. Против Дзюбы любому защитнику трудно играть, будь это РПЛ или Лига чемпионов. Когда он ушел с поля, стало полегче в верховой борьбе", - цитирует Осипенко "Матч ТВ".
"Ростов" упустил победу, ведя по ходу встречи со счетом 2:0. На голы Полоза и Комличенко питерцы ответили дублем Клаудиньо.
В итоге "Ростов" остался 11-м с 18-ю набранными очками. К концу тура их могут обогнать тульский "Арсенал" и "Уфа", имеющие в активе по 16 очков.
В текущем сезоне Осипенко провел 17 матчей в составе ростовчан и отметился 1 забитым мячом.
Осипенко: против Дзюбы любому защитнику трудно играть, будь это РПЛ или Лига чемпионов
Защитник "Ростова" Максим Осипенко прокомментировал ничейный результат в матче с "Зенитом" (2:2).
Фото: ФК "Ростов"