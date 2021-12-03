Как сообщает источник, контракт разорван по согласию сторон. В этом сезоне Галаджан сыграл в составе команды Кержакова в 3-х матчах РПЛ и 2-х Кубка России, но не отличался результативными действиями.
Галаджан, являющийся воспитанником "Локомотива", перебрался в состав "Нижнего Новгорода" в сентябре прошлого года, когда клуб еще выступал в ФНЛ.
Последний раз 23-летний форвард забивал в национальной лиге в сезоне 18/19, выступая в аренде за "Оренбург".
Источник: "Матч ТВ"
Источник: "Нижний Новгород" разорвал контракт с Галаджаном
Форвард "Нижнего Новгорода" Артем Галаджан расторг контракт с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"