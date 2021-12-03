— Fan ID — это плохо. Люди и так уже оставляют свои персональные данные просто везде — в ветеринарных клиниках и то про владельца кота нужно рассказать все от и до.
Я не могу сказать, что кому-то это выгодно, это желание большего контроля над болельщицкой массы. Хотят знать конкретно каждого, историю его жизни, его судьбу и иметь все данные о его поведении, — рассказала Смородская в интервью "РБ Спорту".
Законопроект о введении для футбольных фанатов в России системы паспорта болельщика (Fan ID) принят в Госдуме в первом чтении. Подобная система работала в стране во время Кубка Конфедераций, чемпионата мира и матчей чемпионата Европы, которые проходили в Санкт-Петербурге.
В чемпионате России продолжается 17-й тур. Сегодня, 4 декабря, игровой день откроется матчем "Крыльев Советов" и ЦСКА в Самаре (14:00 мск), продолжится встречей "Спартака" и "Ахмата" в Москве (17:00), а завершится игрой "Локомотива" и "Урала" в столице (19:00).
Болельщики "Зенита" посетили баскетбольный матч и скандировали "нам не нужен Fan ID"
"Люди и так оставляют свои персональные данные везде". Смородская против введения Fan ID
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская выступила против введения паспорта болельщика (Fan ID) в России.
Фото: Чемпионат