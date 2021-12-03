По информации источника, "красно-белые" заплатят за голкипера 20 миллионов рублей. Свинов подпишет с московским клубом трехлетний контракт. Отмечается, что официальное объявление о трансфере 21-летнего футболиста "Спартак" даст в ближайшее время.
Вратарь Илья Свинов выступает за "Факел" с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 24 матча в ФНЛ, в которых пропустил 22 мяча, а в 11 играх голкипер оставил свои ворота "сухими".
"Факел" ушел на зимний перерыв на 2-м месте в таблице Футбольной национальной лиги. Воронежский клуб набрал в 25-ти матчах 49 очков.
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" заплатит 20 млн рублей за вратаря "Факела" Свинова
Вратарь "Факела" Илья Свинов продолжит карьеру в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Факел"