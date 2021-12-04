"Отличный матч. Сегодня "Спартаку" повезло", - сказал Даудов.
Отметим, что сегодня, 4 декабря, "Спартак" на своем поле победил "Ахмат" в матче 17-го тура РПЛ (2:1). На 32-й минуте москвичи остались вдесятером - красную карточку получил форвард Александр Соболев. В конце матча, на 87-й минуте, победный гол в составе "красно-белых" забил Квинси Промес.
"Спартак", набрав 23 очка, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 24 очками в активе занимает седьмое место в таблице.
Источник: Чемпионат
Президент "Ахмата": сегодня "Спартаку" повезло
Президент "Ахмата" Магомед Даудов высказался о поражении от "Спартака" в матче 17-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"