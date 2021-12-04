В субботу, 4 декабря, Миранчук посетил матч 17-го тура Российской Премьер-лиги с "Уралом". "Железнодорожники" в этой встрече уступили со счетом 0:1.
Напомним, в сентябре у Антона была выявлена травма сухожилия. Полузащитник прошел курс лечения в Германии.
"Буду восстанавливаться, не хочу форсировать. Много времени уже прошло, хочу залечиться. Надеюсь, что смогу сыграть в начале следующей части чемпионата. Честно, соскучился по команде", - сказал Миранчук.
Полузащитник Антон Миранчук в текущем сезоне провел 5 матчей во всех турнирах, став автором 1 голевой передачи. Всего за "железнодорожников" 26-летний футболист сыграл в 140 матчах и забил 31 мяч. Контракт Антона с "Локо" рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Матч ТВ
Ан. Миранчук: надеюсь, смогу сыграть в начале следующей части чемпионата
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассчитывает вернуться на поле после зимнего перерыва в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"