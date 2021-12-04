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Семин: мне кажется, игроки "Локомотива" не могут понять, что от них требует Гисдоль

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение "железнодорожников" от "Урала" в матче 17-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Все игроки очень стараются. Каждый футболист "Локомотива" выкладывается на сто процентов своих возможностей, я вижу это. Мне кажется, они не могут понять, что от них требует Гисдоль. Летом клуб купил много игроков. А какой КПД у них сейчас? Полный 0", - приводит слова Семина "СЭ".

"Локомотив" со счетом 0:1 уступил "Уралу" в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги. Единственный гол в этом матче в конце первого тайма с пенальти забил полузащитник "Урала" Рафал Августиняк. Отметим, что на 47-й минуте "Локо" остался в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Тин Едвай.

"Железнодорожники", имея в активе 25 очков, располагаются на 5-й строчке. "Железнодорожники" потерпели четвертое поражение подряд во всех турнирах. Всего "Локо" не побеждает 6 матчей.


Теги: Семин Локомотив Урал
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