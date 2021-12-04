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Шавло: "Спартак" в игре с "Ахматом" доказал, что у него есть честь. Появился характер

Бывший футболист "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал победу команды в игре с "Ахматом" (2:1) в 17-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
— Победный гол был забит в меньшинстве, и это заслуга всех футболистов "Спартака", кто был на поле.

"Спартак" доказал, что у него есть честь. Появился характер, и думаю, что после сборов красно-белые будут еще сильнее. Витория уже определился с какими игроками ему нужно идти дальше, — рассказал Шавло в интервью "РБ Спорту".

Московский "Спартак" вчера, 4 декабря, обыграл "Ахмат" (2:1) благодаря голу Квинси Промеса в концовке матча. С 32-й минуты красно-белые находились в меньшинстве из-за удаления Александра Соболева.

В следующем матче команда Руя Витории встретится в Польше с "Легией" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Затем команду ждет выезд в Сочи на игру с одноименной командой в 18-м туре РПЛ.

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Теги: Спартак Ахмат Шавло
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