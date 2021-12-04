— К Витории останутся вопросы после победы? Да, они будут. Эти вопросы есть еще с момента его назначения. Он не успел приступить к работе, как они уже появились. Тут ничего не поделаешь, — рассказал Мостовой в интервью "РБ Спорту".
51-летний Витория возглавил "Спартак" в мае 2021 года. В 24 матчах под руководством португальца красно-белые одержали восемь побед, шесть раз сыграли вничью и 10 раз проиграли.
Вчера, 4 декабря, "Спартак" на домашнем поле обыграл "Ахмат" (2:1) в 17-м туре РПЛ.
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Мостовой: вопросы к Витории будут и после победы над "Ахматом"
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой высказался о наставнике команды Руе Витории.
Фото: РИА Новости