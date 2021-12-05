Лантратов сделал большую работу. Это вратарь сборной. Он прогрессирует, много раз спасал команду. Не планируем с ним расставаться, но всё зависит от предложения. Мы же не можем препятствовать, если будет оффер из топ-клуба.
Но важно, чтобы он шёл играть, а не сидеть. Летом мы рассматривали несколько предложений. "Спартака" не было, но ЦСКА был", - цитирует Терюшкова "Чемпионат".
В текущем сезоне Лантратов провел 17 матчей в РПЛ, пропустил 27 мячей и 6 раз оставил ворота сухими. Его текущая трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2 млн евро.
Также Лантратов в этом году впервые получил вызов в сборную России.
Напомним, ранее сообщалось, что Лантратов может зимой перебраться в казахстанский "Кайрат". Также появлялась информация, что "Спартак" рассматривает Лантратова в качестве одного из вариантов на усиление вратарской позиции в клубе.
Терюшков рассказал, что летом у "Химок" было предложение от ЦСКА по Лантратову
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал возможный уход голкипера клуба Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Химки"