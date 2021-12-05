"Ха-ха-ха-ха-ха-ха, теоретически, еще раз отмечу – теоретически – "Динамо" может обойти "Зенит" и уйти на зимний перерыв лидером чемпионата. Но теоретически", - цитирует Радимова Metaratings.
Матч 18-го тура Российской Премьер-лиги "Динамо" - "Зенит" состоится в следующее воскресенье, 12 декабря. Игра на "ВТБ Арене" начнется в 14:00 мск. Сегодня "бело-голубые" со счетом 2:0 обыграли "Уфу" в рамках 17-го тура российского чемпионата. "Зенит" в пятницу, 3 декабря, потерял очки в игре с "Ростовом" (2:2).
"Зенит" занимает 1-е место в таблице РПЛ, набрав в 17 матчах 37 очков. "Динамо" отстает от петербургской команды на 2 очка.
Радимов рассмеялся с вопроса о том, что "Динамо" может обыграть "Зенит"
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов рассмеялся после вопроса о том, что "Динамо" может обыграть петербургский клуб в последнем матче перед зимней паузой.
Фото: ФК "Зенит"