Колосков заявил, что "Сочи", несмотря на поражение, действовал в этом матче лучше "Краснодара". При этом победа "быков" поспособствует повышению интриги в чемпионате России, отметил почетный президент РФС.
"При всем уважении к "Краснодару", персонально Галицкому, сочинцы выглядели лучше. Они показали, что у команды есть класс, коллективная игра. Но это футбол! То, что "Краснодар" выстоял - тоже неплохо для всего российского футбола, борьба наверху обострится. Сейчас у нас много конкурентоспособных команд появилось", - сказал Колосков.
Отметим, что "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. "Сочи" также имеет в запасе 28 очков и идет четвертым.
Источник: РБ Спорт
Колосков: сочинцы выглядели лучше "Краснодара". Они показали, что у команды есть класс
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу "Краснодара" над "Сочи" в матче 17-го тура РПЛ (2:1).
Фото: РИА Новости