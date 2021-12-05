Колосков: пока не вижу "Краснодар" в числе претендентов на медали

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы "Краснодара" на попадание в первую тройку команд РПЛ по итогам сезона.

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"Пока не вижу их в числе претендентов. У них пока нет такой целостной игры, которая была у "Сочи". Запаса прочности или класса пока нет. Отрезками показывают хороший футбол, но не хватает цельной игры. В пятерке точно будут, но вот за медали - пока нет", - заявил Колосков.



Отметим, что "Краснодар", набрав 28 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.



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"Обе команды были хороши на поле". Гончаренко - о матче "Краснодара" с "Сочи" Колосков ответил на вопрос о том, сможет ли " Краснодар " побороться за медали в текущем сезоне. По его словам, "быки" на сегодня не являются претендентами на медали. Колосков также отметил, что в матче "Сочи" - "Краснодар" соперник команды Виктора Гончаренко показал более целостную игру, несмотря на поражение (1:2)."Пока не вижу их в числе претендентов. У них пока нет такой целостной игры, которая была у "Сочи". Запаса прочности или класса пока нет. Отрезками показывают хороший футбол, но не хватает цельной игры. В пятерке точно будут, но вот за медали - пока нет", - заявил Колосков.Отметим, что "Краснодар", набрав 28 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.Источник: РБ Спорт