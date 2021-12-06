Накануне "Арсенал" обыграл "Химки" со счетом 2:1 в матче 17-го тура РПЛ. По окончании встречи Божович рассказал, на какой результат рассчитывает в матче с ЦСКА.
"Важно с точки зрения турнирного положения. И мы, и "Химки" в плохом положении. У нас чуть-чуть получше, предстоит еще одна игра с ЦСКА. Нужно подготовиться. Будет хорошо, если сможем зацепиться за очко", - заявил Божович.
"Арсенал" набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. "Химки" (14 очков) - на 16-м месте. ЦСКА занимает пятое место, набрав 27 баллов.
Отметим, что матч ЦСКА - "Арсенал" пройдет 11 декабря.
Источник: Спорт-Экспресс
Божович: будет хорошо, если сможем зацепиться за очко в матче с ЦСКА
Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович высказался о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Фото: ПФК "Арсенал"