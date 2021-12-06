Ордец заявил, что у "Динамо" есть все шансы, чтобы победить "Зенит" и выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата.
"Мы будем делать все, чтобы закончить эту часть на первом месте. Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить. Все силы будем отдавать и будем надеяться на победу, все в наших головах и ногах", - сказал Ордец.
Отметим, что матч "Динамо" - "Зенит" пройдет 12 декабря.
"Динамо" занимает второе место, "Зенит" является лидером чемпионата. "Бело-голубые" набрали 35 очков и отстают от петербургской команды на два балла.
Источник: ТАСС
Ордец рассказал о проблемах "Динамо" в матче против "Уфы"
Ордец: у "Динамо" есть все шансы, чтобы победить "Зенит"
Фото: ТАСС