Напомним, ранее появилась информация, что "Локомотив" уже начал вести переговоры по трансферу игрока.
"Локомотив" не имеет права вести переговоры с игроком. У Адамова контракт действует еще три года. Предложений мы не получали", - приводит слова Иванова РИА Новости.
Защитник Арсен Адамов перешел в "Урал" зимой 2021 года. Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Адамов провел 18 матчей во всех турнирах за екатеринбургский клуб, результативными действиями не отметился.
Адамов вызывался Валерием Карпиным в сборную России в рамках подготовки к матчам отбора на ЧМ-2022.
Источник: "Локомотив" начал переговоры по трансферу защитника "Урала" Адамова
Президент "Урала": предложений по Адамову от "Локомотива" мы не получали
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб не получал предложений по защитнику Арсену Адамову от "Локомотива".
Фото: РПЛ