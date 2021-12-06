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Президент "Урала": предложений по Адамову от "Локомотива" мы не получали

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб не получал предложений по защитнику Арсену Адамову от "Локомотива".
Фото: РПЛ
Напомним, ранее появилась информация, что "Локомотив" уже начал вести переговоры по трансферу игрока.

"Локомотив" не имеет права вести переговоры с игроком. У Адамова контракт действует еще три года. Предложений мы не получали", - приводит слова Иванова РИА Новости.

Защитник Арсен Адамов перешел в "Урал" зимой 2021 года. Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Адамов провел 18 матчей во всех турнирах за екатеринбургский клуб, результативными действиями не отметился.

Адамов вызывался Валерием Карпиным в сборную России в рамках подготовки к матчам отбора на ЧМ-2022.

Источник: "Локомотив" начал переговоры по трансферу защитника "Урала" Адамова


Теги: Урал Адамов Иванов Г Локомотив
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