Ильин отметил, что мечтает попасть в сборную России. По словам футболиста, у него повысилась мотивация с приходом Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.
"Приятно, что стали получать шансы все, кто как-то себя проявил. Общаюсь с разными игроками в разных командах, все это видят, мотивация растет. Пробиться в сборную - моя мечта", - сказал Ильин.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России 29-летний Ильин провел 13 матчей и забил три гола.
Источник: Матч ТВ
Ильин: пробиться в сборную России - моя мечта
Форвард "Краснодара" Владимир Ильин рассказал о желании выступать за сборную России.
Фото: РПЛ