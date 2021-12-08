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Ильин: пробиться в сборную России - моя мечта

Форвард "Краснодара" Владимир Ильин рассказал о желании выступать за сборную России.
Фото: РПЛ
Ильин отметил, что мечтает попасть в сборную России. По словам футболиста, у него повысилась мотивация с приходом Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.

"Приятно, что стали получать шансы все, кто как-то себя проявил. Общаюсь с разными игроками в разных командах, все это видят, мотивация растет. Пробиться в сборную - моя мечта", - сказал Ильин.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России 29-летний Ильин провел 13 матчей и забил три гола.

Источник: Матч ТВ


Теги: Ильин Краснодар Сборная России
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