"Я думаю, что он заслужил продления. Вовремя или нет - пусть решает руководство. Мне нравится игра при Шварце, нравится футбол, который показывает команда", - цитирует Хохлова "Спорт день за днем".
Напомним, вчера появилась информация, что "Динамо" в ближайшее время продлит контракты с Сандро Шварцем и спортивным директором клуба Желько Бувачем. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.
Шварц возглавил "Динамо" в октябре 2020 года. Предыдущий сезон бело-голубые завершили на 7-м месте. В текущем команда под руководством немца идет 2-й после 17 туров, отставая от лидирующего "Зенита" на 2 очка.
12 декабря "Динамо" дома сыграет против "Зенита" и в случае победы может уйти на зимний перерыв лидером чемпионата. Встреча стартует в 14:00 по Москве.
Хохлов: Шварц заслужил продление контракта с "Динамо". Мне нравится, как при нем играет команда
Бывший главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов оценил решение московского клуба продлить контракт с нынешним главным тренером Сандро Шварцем.
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