— Хочется верить, что рано или поздно он вернется в "Спартак". Можно только поздравить и пожелать ему успехов. Я очень рад, что его карьера идет по восходящей, — цитирует Федуна "Матч ТВ".
Сегодня, 9 декабря, "РБ Лейпциг" объявил о назначении 36-летнего Тедеско на пост главного тренера команды. Контракт заключён до 2023 года. Немецкий специалист работал в "Спартаке" с октября 2019 года по май 2021 года.
"Спартак" поздравил Тедеско с назначением в "РБ Лейпциг"
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Федун поздравил Тедеско с назначением в "РБ Лейпциг": хочется верить, что рано или поздно он вернется в "Спартак"
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал назначение бывшего главного тренера клуба Доменико Тедеско в "РБ Лейпциг".
Фото: СЭ