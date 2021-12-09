"Мы подготовимся к последней игре в году и сделаем все, чтобы обыграть "Сочи". Я продолжу максимально честно и с максимальным профессионализмом делать свою работу. Вам лучше известно о слухах, но я тренер «Спартака», и я буду продолжать честно выполнять свою работу и быть лояльным клубу", - сказал Витория.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в середине декабря состоится итоговое заседание совета директоров "Спартака" за 2021 год, на котором будет принято решение об увольнении Руя Витории.
"Спартак" обыграл "Легию" (1:0). Единственный гол в матче на 17-й минуте забил полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев. "Красно-белые" набрали 10 очков и финишировали на 1-м месте в группе C. Подопечные Витории вышли в плей-офф Лиги Европы, где стартуют сразу с 1/8 финала.
Источник: Sport24
Витория: я продолжу максимально честно выполнять свою работу
Главный тренер "Спартака" Руй Витория после победы над "Легией" (1:0) заявил, что и дальше будет выполнять свою работу, несмотря на слухи о возможной отставке.
Фото: ФК "Спартак"