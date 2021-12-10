Шавло отметил, что игроки "Спартака" бьются за тренерский штаб Витории.
"Что будет дальше с Виторией? Не отвечаю на вопрос, поскольку есть руководство, которое решает это. Последние игры вселяют большую уверенность. Ребята, видимо, бьются за тренерский состав португальца, но мы не знаем, какие условия у Руя в договоре. Когда будет решение, тогда и узнаем", - сказал Шавло.
Напомним, что накануне "Спартак" победил "Легию" на выезде со счетом 1:0 в матче заключительного тура групповой стадии Лиги Европы. Команда Витории финишировала первой в группе и попала в 1/8 финала турнира. В РПЛ "Спартак" занимает девятое место в таблице (23 очка).
Источник: Матч ТВ
Шавло: игроки "Спартака" бьются за тренерский штаб Витории
Бывший гендиректор "Спартака" Сергей Шавло высказался о будущем Руя Витории в должности главного тренера московской команды.
Фото: Reuters