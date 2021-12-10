"Понимаю ли, что игра с "Сочи" станет последней для Витории? Не думаю об этом, все может произойти. Я уже давно в "Спартаке" и мало чему удивляюсь", - сказал Джикия.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что во время зимнего перерыва в РПЛ Витория покинет пост главного тренера "Спартака". Отмечалось, что руководство клуба решило сменить его на Паоло Ваноли.
Накануне "Спартак" под руководством Витории победил "Легию" в гостях (1:0) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В РПЛ "красно-белые" набрали 23 очка в 17 турах и занимают девятое место в турнирной таблице.
Источник: Спорт-Экспресс
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"Я уже давно в "Спартаке" и мало чему удивляюсь". Джикия - о возможной отставке Витории
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал информацию о вероятной отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.
Фото: "Спартак"