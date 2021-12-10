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Гаджиев: оцениваю выступление российских клубов в еврокубках на три с минусом

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил выступление российских клубов в осенней части еврокубков сезона-2021/22.
Фото: Sportbox
В весеннюю стадию еврокубков от России вышли "Зенит" и "Спартак". Оба клуба сыграют в плей-офф Лиги Европы.

"Нельзя считать, что наши клубы выступили успешно, но надо учитывать, что раньше мы долгое время не могли одержать даже одну победу на групповом этапе.

Оцениваю выступление наших клубов на три с минусом, потому что две команды вылетели из Лиги чемпионов. Из пяти команд, которые начинали выступления в еврокубках, до стадии плей-офф дошли лишь два клуба", - цитирует Гаджиева Metaratings.

Петербургский клуб занял 3-е место в группе Лиги чемпионов. "Сине-бело-голубые" стартуют с раунда стыковых матчей, в котором сыграют с одним из обладателей второго места на групповом этапе Лиги Европы.

"Спартак" занял 1-е место в группе Лиги Европы и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка данного этапа плей-офф состоится 25 февраля 2022 года.

Московский "Локомотив" проиграл "Марселю" (0:1) и финишировал на последнем, 4-м месте в группе ЛЕ и завершил для себя еврокубковый сезон.


Теги: Гаджиев
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