По информации источника, москвичи рассчитывают усилить опорную зону и линию атаки. В "Динамо" считают, что эти подписания помогут команде продолжить борьбу за медали во второй части РПЛ.
Отмечается, что "бело-голубые" готовы потратить на форварда до 15 млн евро.
"Динамо" занимает 2-е место в таблице РПЛ. После 17-ти туров подопечные Шварца имеют в своем активе 35 очков. На 2 очка "Динамо" отстает от "Зенита" (37 очков). В воскресенье, 12 декабря, "Динамо" в рамках 18-го тура чемпионата России на своем поле примет петербургский клуб. Эта игра начнется в 14:00 мск, главным арбитром встречи будет Сергей Карасев.
Источник: Metaratings
Источник: "Динамо" готово потратить 15 млн евро на нападающего зимой
"Динамо" планирует подписать несколько исполнителей в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"