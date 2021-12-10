Смородская отметила, что "Локомотив" собирается переехать на "Лужники" в апреле. По ее словам, на месте "РЖД Арены" планируют построить жилые дома.
"Слышала, что "Локомотив" собирается переезжать в "Лужники", а стадион будут сносить. Эти планы никто не отменял. Собираются переезжать в апреле. <...> Цель - построить жилые дома, там шикарное поле, хороший дренаж. Какой-то кошмар, "маниловщина", - сказала Смородская.
Источник: Чемпионат
Смородская рассказала о планах по сносу "РЖД Арены"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская сообщила, что клуб собирается перебраться на стадион "Лужники", а "РЖД Арену", вероятно, снесут.
Фото: "Чемпионат"