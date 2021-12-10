По информации источника, на этой игре планировалось выступление фанатов по мотивам истории с задержаниями после матча ЦСКА - "Зенит" (0:2). Отмечается, что это не понравилось МВД, поэтому ведомство настаивало на отмене игры.
Ранее ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу матча 18-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом". В пресс-релизе было указано, что эта игра пройдет без зрителей из-за того, что на "ВЭБ Арене" ведутся работы по устранению недостатков, которые были выявлены после встречи с "Зенитом".
Матч ЦСКА - "Арсенал" запланирован на субботу, 11 декабря. Игра должна пройти на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Стартовый свисток, если встреча состоится, прозвучит в 16:30 мск. Игру чемпионата России обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.
Источник: Чемпионат
ЦСКА выступил с официальным заявлением по матчу с тульским "Арсеналом". Встреча пройдет без зрителей
СМИ: МВД выступало за перенос матча ЦСКА - "Арсенал" из-за запланированной фанатской акции
Матч между ЦСКА и тульским "Арсеналом" хотели перенести из-за правоохранительных органов.
Фото: ПФК ЦСКА