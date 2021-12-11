— Мы играли и в -20. Бывало и такое. В декабре в "Лужниках", как сейчас помню. А в школе вообще уже в октябре в сугробах бегал.
Если раньше играли, то почему и сейчас не сыграть? Сейчас же и условия другие — трава хорошая, дренаж, трибуны тёплые. А мы играли на чистом бетоне, болельщики вообще надевали на себя всё, что дома было. Поэтому играть можно, — рассказал Мостовой в интервью "Чемпионату".
Ранее стало известно, что матч между ЦСКА и тульским "Арсеналом", который запланирован на 11 декабря, может быть перенесен на следующий год из-за морозов в Москве. Сообщается, что в столице Российской Федерации сегодня температура на термометрах опустится ниже -15 — показатель, при котором встречу РПЛ могут отменить.
Если матч не будет перенесен, то ЦСКА и "Арсенал" сыграют в 16:30 мск.
ЦСКА — фанатам: нам будет очень не хватать вас на трибунах, но мы чувствуем вашу поддержку
Мостовой: мы играли и в -20. Мы играли на чистом бетоне, а сейчас условия другие
Бывший российский полузащитник Александр Мостовой высказался о возможном переносе матча 18-го тура РПЛ ЦСКА — "Арсенал".
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