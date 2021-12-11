— По игрокам у "Динамо" нет преимущества. Есть молодость, лёгкость, свежесть, да. Но у "Зенита" есть класс, они умеют такие игры проводить, — рассказал Мостовой в интервью "Чемпионату".
Матч 18-го тура Российской Премьер-лиги между "Динамо" и "Зенитом" состоится завтра, 12 декабря. Начало встречи: 14:00 мск. После 17 сыгранных встреч команда Сергея Семака с 37 очками лидирует в чемпионате. Команда Сандро Шварца набрала 35 очков и занимает второе м есто.
Мостовой: мы играли и в -20. Мы играли на чистом бетоне, а сейчас условия другие
Мостовой: у "Динамо" есть молодость, лёгкость, свежесть, да, но у "Зенита" есть класс
Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча "Динамо" и "Зенита" в 18-м туре РПЛ.
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