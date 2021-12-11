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МатчиТаблицаНовости2021/22
Динамо
14:00
ЗенитНе начат
П1 3.3X 3.6П2 2.17
Ахмат
16:30
ХимкиНе начат
П1 1.68X 3.7П2 5.6
Локомотив
19:00
УфаНе начат
П1 2.09X 3.3П2 3.9
Краснодар
19:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.35X 5.4П2 8.8

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Лестер Сити
17:00
НьюкаслНе начат
П1 1.79X 4.1П2 4.3
Бернли
17:00
Вест ХэмНе начат
П1 3.75X 3.65П2 1.99
Осасуна
18:15
БарселонаНе начат
П1 3.95X 3.5П2 1.99
Кристал Пэлас
19:30
ЭвертонНе начат
П1 2.31X 3.15П2 3.45

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вильярреал
16:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.71X 3.9П2 5
Бетис
20:30
Реал СосьедадНе начат
П1 2.29X 3.35П2 3.3
Реал Мадрид
23:00
АтлетикоНе начат
П1 2.06X 3.5П2 3.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Торино
14:30
БолоньяНе начат
П1 2.27X 3.3П2 3.4
Верона
17:00
АталантаНе начат
П1 3.95X 4П2 1.85
Наполи
20:00
ЭмполиНе начат
П1 1.39X 5.4П2 7.2
Сассуоло
20:00
ЛациоНе начат
П1 2.55X 3.65П2 2.7
Интер
22:45
КальяриНе начат
П1 1.19X 7.8П2 14

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Гройтер Фюрт
17:30
УнионНе начат
П1 4.7X 3.95П2 1.75
Айнтрахт
19:30
БайерНе начат
П1 3.2X 3.75П2 2.18

Чемпионат Франции. Лига 1

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Лилль
15:00
ЛионНе начат
П1 2.31X 3.6П2 3.05
Ренн
17:00
НиццаНе начат
П1 1.91X 3.65П2 4.1
Анже
17:00
КлермонНе начат
П1 2X 3.4П2 4.1
Труа
17:00
БордоНе начат
П1 2.28X 3.45П2 3.2
Метц
17:00
ЛорьянНе начат
П1 2.6X 3.1П2 3
Страсбург
19:00
МарсельНе начат
П1 2.5X 3.35П2 2.9
ПСЖ
22:45
МонакоНе начат
П1 1.53X 5.2П2 6.4

Гаджиев: Витории не удалось выстроить командную игру так, чтобы футболисты играли на уровне своих возможностей

Российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о работе тренерского штаба "Спартака" во главе с Руем Виторией.
Фото: ФК "Чемпионат"
— Потенциал этой команды очень неплохой, но вот ресурс был использован не в полной мере в чемпионате страны.

"Спартак" уже долго находится в середине таблицы, это говорит о том, что тренерскому штабу не удалось выстроить командную игру так, чтобы футболисты играли на уровне своих возможностей, — рассказал Гаджиев в интервью "Metaratings".

Главным тренером "Спартака" с мая 2021 года является португальский специалист Руй Витория. Сообщалось, что матч 18-го тура чемпионата России с "Сочи" станет для него последним у руля красно-белых. Новым наставником "Спартака" должен стать итальянец Паоло Ваноли.

"Спартак" после 17 матчей в чемпионате России идет на девятой строчке с 23 очками.

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Теги: Спартак Витория Гаджиев
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