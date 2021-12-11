— Потенциал этой команды очень неплохой, но вот ресурс был использован не в полной мере в чемпионате страны.
"Спартак" уже долго находится в середине таблицы, это говорит о том, что тренерскому штабу не удалось выстроить командную игру так, чтобы футболисты играли на уровне своих возможностей, — рассказал Гаджиев в интервью "Metaratings".
Главным тренером "Спартака" с мая 2021 года является португальский специалист Руй Витория. Сообщалось, что матч 18-го тура чемпионата России с "Сочи" станет для него последним у руля красно-белых. Новым наставником "Спартака" должен стать итальянец Паоло Ваноли.
"Спартак" после 17 матчей в чемпионате России идет на девятой строчке с 23 очками.
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Гаджиев: Витории не удалось выстроить командную игру так, чтобы футболисты играли на уровне своих возможностей
Российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о работе тренерского штаба "Спартака" во главе с Руем Виторией.
Фото: ФК "Чемпионат"