— Я бы не стал однозначно выделять фаворита в этой игре. У уфимцев грамотная интересная команда, в которой достаточно классных исполнителей.
Тем более, "Локомотив" хоть и провёл достойный матч с "Марселем", после него очень непросто восстановиться. Это пятая игра за 16 дней! — рассказал Саркисян в интервью Sport24.
Матч "Локомотив" — "Уфа" в рамках 18-го тура чемпионата России состоится сегодня, 12 декабря. Начало: 19:00 мск. Железнодорожники после 17 матчей занимают в таблице седьмое место с 25 очками. "Уфа" (16) — 15-я.
Для обеих команд эта встреча станет последней в 2021 году.
Саркисян: я бы не стал однозначно выделять фаворита в игре "Локомотива" и "Уфы"
Бывший полузащитник "Локомотива" Альберт Саркисян поделился ожиданиями от матча команды с "Уфой" в 18-м туре РПЛ.
Фото: СЭ