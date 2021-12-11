— Не думаю, что Федун подостыл к "Спартаку". Если бы остыл, думаю, отдал бы уже клуб.
Некому? Ну, это всё бред. Я не думаю, что некому "Спартак" отдать. У нас много богатых людей, которым небезразличен "Спартак", готовых забрать клуб, — рассказал Быстров в интервью "Чемпионату".
65-летний Федун приобрёл контрольный пакет акций "Спартака" в 2004 году.
В нынешнем сезоне команда с 23 очками идёт на девятом месте турнирной таблицы чемпионата России. В Лиге Европы подопечные Руя Витории пробились в 1/8 финала турнира.
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Быстров: не думаю, что Федун подостыл к "Спартаку". Если бы остыл, думаю, отдал бы уже клуб
Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров не считает, что президент команды Леонид Федун подостыл к клубу.
Фото: ФК "Спартак"