— Тренер должен быть в одной лодке и с президентом, и со спортивным директором, который его приводит, и с женой хозяина, и даже с детьми. Если садимся в одну лодку, то все берём и гребём против течения. Стоит одному вёсла бросить за борт, как дополнительная нагрузка ляжет на других, — рассказал Быстров в интервью "Чемпионату".
Президентом "Спартака" является Леонид Федун. Его женой — Зарема Салихова, которая в мае входила в совет директоров команды, а также вела свой телеграм-канал, где рассказывала подноготную спартаковской жизни. Спортивного директора в настоящее время в клубе нет.
С мая 2021 года "Спартак" тренирует португальский специалист Руй Витория. Красно-белые после 17 матчей чемпионата страны идут на девятом месте с 23 очками.
Быстров: не думаю, что Федун подостыл к "Спартаку". Если бы остыл, думаю, отдал бы уже клуб
Быстров: тренер "Спартака" должен быть в одной лодке с Федуном, Салиховой, и даже с их детьми
Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров рассказал о секрете для успешной работы тренером в московской команде.
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