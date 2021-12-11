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Краснодар
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Нижний НовгородНе начат
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Лестер Сити
17:00
НьюкаслНе начат
П1 1.8X 4П2 4.2
Бернли
17:00
Вест ХэмНе начат
П1 3.75X 3.65П2 2
Осасуна
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БарселонаНе начат
П1 4.2X 3.5П2 1.93
Кристал Пэлас
19:30
ЭвертонНе начат
П1 2.3X 3.2П2 3.4

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Вильярреал
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Бетис
20:30
Реал СосьедадНе начат
П1 2.41X 3.25П2 3.15
Реал Мадрид
23:00
АтлетикоНе начат
П1 2X 3.55П2 3.9

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Торино
14:30
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П1 2.23X 3.35П2 3.45
Верона
17:00
АталантаНе начат
П1 3.7X 4П2 1.92
Наполи
20:00
ЭмполиНе начат
П1 1.43X 5.2П2 6.6
Сассуоло
20:00
ЛациоНе начат
П1 2.4X 3.6П2 2.9
Интер
22:45
КальяриНе начат
П1 1.18X 7.6П2 16

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Гройтер Фюрт
17:30
УнионНе начат
П1 4.6X 3.8П2 1.79
Айнтрахт
19:30
БайерНе начат
П1 3.2X 3.65П2 2.22

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Лилль
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Анже
17:00
КлермонНе начат
П1 2X 3.45П2 4
Труа
17:00
БордоНе начат
П1 2.17X 3.55П2 3.35
Метц
17:00
ЛорьянНе начат
П1 2.6X 3.05П2 3
Ренн
17:00
НиццаНе начат
П1 1.85X 3.65П2 4.4
Страсбург
19:00
МарсельНе начат
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ПСЖ
22:45
МонакоНе начат
П1 1.5X 5.2П2 7

Быстров: тренер "Спартака" должен быть в одной лодке с Федуном, Салиховой, и даже с их детьми

Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров рассказал о секрете для успешной работы тренером в московской команде.
Фото: Getty Images
— Тренер должен быть в одной лодке и с президентом, и со спортивным директором, который его приводит, и с женой хозяина, и даже с детьми. Если садимся в одну лодку, то все берём и гребём против течения. Стоит одному вёсла бросить за борт, как дополнительная нагрузка ляжет на других, — рассказал Быстров в интервью "Чемпионату".

Президентом "Спартака" является Леонид Федун. Его женой — Зарема Салихова, которая в мае входила в совет директоров команды, а также вела свой телеграм-канал, где рассказывала подноготную спартаковской жизни. Спортивного директора в настоящее время в клубе нет.

С мая 2021 года "Спартак" тренирует португальский специалист Руй Витория. Красно-белые после 17 матчей чемпионата страны идут на девятом месте с 23 очками.

Быстров: не думаю, что Федун подостыл к "Спартаку". Если бы остыл, думаю, отдал бы уже клуб


Теги: Спартак Быстров Федун Салихова Витория
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