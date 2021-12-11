- Созрела ли молодая команда Шварца для серьезной борьбы за чемпионство? Нет. Она еще не дозрела для этого. Надо немного усилить команду, хотя бы в двух-трех позициях. А сейчас "Динамо" готово к борьбе за первую тройку, - передает слова Силкина "ЕвроФутбол.Ру".
Московское "Динамо" сыграет на своем поле с "Зенитом" из Санкт-Петербурга в матче 18 тура Российской премьер-лиги. По итогам 17 туров бело-голубые находятся на второй строчке турнирной таблицы с 35 набранными очками. "Зенит" опережает "Динамо" на 2 очка - сине-бело-голубые лидируют в чемпионате с 37 очками.
Силкин: "Динамо" еще не дозрело для борьбы за чемпионство
Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказал мнение о степени готовности бело-голубых к борьбе за золотые медали.
Фото: ТАСС