- Нужно делать ставку на своих воспитанников, а не красть футболистов в возрасте 16-17 лет из соседнего лагеря - "Краснодара", "Локомотива" и так далее. Это неправильно. Ты должен сам вырастить своего воспитанника, довести его, дать ему шанс поиграть в дубле, "Зените-2" и дальше уже принимать решение, - цитирует Быстрова "Чемпионат".
"Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице текущего сезона Российской премьер-лиги, набрав 37 очков в 17 матчах. На 2 очка от сине-бело-голубых отстает московское "Динамо", с которым петербуржцы сыграют сегодня в рамках 18 тура РПЛ. В течение трех последних сезонов "Зенит" неизменно становился победителем чемпионата России.
Быстров: нужно делать ставку на своих воспитанников, а не красть 16-17-летних футболистов из соседнего лагеря
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров критически высказался о системе воспитания молодых игроков в петербургском клубе.
Фото: МатчТВ