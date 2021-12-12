"У наших сборных будет хороший матч. Слышал ли, что Черчесов может возглавить сборную Польши? Не слышал. У нас хороший тренер", - цитирует Рыбуса "Чемпионат".
Сборные России и Польши по результатам жеребьевки стыковых матчей за право выступить на ЧМ-2022 сыграют между собой 24 марта 2022 года. В случае победы наша сборная во втором этапе сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.
В ноябре появилась информация, что возглавить сборную Польши может Станислав Черчесов. Сейчас поляков возглавляет бывший тренер "Фиорентины" Пауло Соуза.
Рыбус: Черчесов возглавит Польшу? У нас хороший тренер
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал слухи о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером сборной Польши.
Фото: Global Look Press