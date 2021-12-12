Напомним, что накануне "Локомотив" обыграл "Уфу" в матче 18-го тура РПЛ (2:0). Тем самым московская команда прервала семиматчевую серию без побед.
После игры Рыбус заявил, что "Локомотив" столкнулся с трудностями из-за большого числа травмированных футболистов в команде.
"У нас много чего в команде не получилось. Очень много травмированных - это главная причина наших неудач. Мы давно не играли в полном составе. Конечно, когда идет такая неудачная серия, в команде плохая атмосфера, нет уверенности в себе. Это было сложное время для нас", - заявил Рыбус.
Отметим, что на данный момент "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
"Локомотив" прервал серию из 7 матчей без побед, переиграв "Уфу"
Рыбус: большое число травм - главная причина неудач "Локомотива"
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус ответил на вопрос о причинах неудач команды.
Фото: "Локомотив"