"Не увижу журналистов до февраля? Слава богу. Да нечего подводить итоги [первой части сезона]. Подведем после 30-го тура. Как игра? Бывало и лучше", - сказал Смолов.
Отметим, что "Локомотив", набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" имеет в активе 16 очков и располагается на 15-м месте в таблице.
В текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги 31-летний Смолов принял участие в 15 матчах и забил семь голов.
Источник: Чемпионат
Смолов оценил игру "Локомотива" в матче с "Уфой"
Форвард "Локомотива" Федор Смолов ответил на вопросы журналистов после победы над "Уфой" в матче 18-го тура РПЛ (2:0).
Фото: "Локомотив"