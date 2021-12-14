— Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было, — рассказал Жирков в интервью ТАСС.
Последним клубом 38-летнего Жиркова был "Зенит", который он покинул летом 2021 года. Ранее футболист также выступал за "Динамо", "Анжи", "Челси" и ЦСКА.
Осенью сообщалось, что футболист может стать игроком "Уфы".
Жирков отреагировал на слухи об интересе "Уфы"
Жирков завершит карьеру, если не найдет клуб зимой
Российский защитник Юрий Жирков может завершить карьеру в ближайшее время.
Фото: ФК "Зенит"