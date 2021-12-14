— Наша цель на этот сезон — бороться за чемпионство. Мы знаем, что это очень тяжело, но мы сделаем все, чтобы добиться своей мечты, — приводит слова Жоаозиньо "СЭ".
"Сочи" завершил первую часть чемпионата России на третьем месте с 31 набранным очком. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет семь очков. Сейчас команда отправилась в отпуск в связи с зимней паузой в Российской Премьер-лиге.
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Жоаозиньо: цель "Сочи" на этот сезон — бороться за чемпионство
Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо рассказал, что команда планирует бороться за чемпионство в этом сезоне.
Фото: ПФК "Сочи"