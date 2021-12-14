Малком вернется в строй "Зенита" до возобновления РПЛ

— Ничего критичного. Травма не настолько серьезная, он точно будет готов к возобновлению чемпионата, — рассказал агент в интервью Sport24.
В матче 18-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:1) Малком повредил связки голеностопа. Сейчас РПЛ приостановлена на зимнюю паузу, первые матчи после перерыва пройдут в конце февраля 2022 года.
24-летний Малком в нынешнем сезоне стал автором трёх голов и семи голевых передач в 20 матчах. Контракт с футболистом истекает в 2024 году.
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Фото: ФК "Зенит"