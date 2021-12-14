Российский комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе Сердара Азмуна из стана сине-бело-голубых.
"Зенит" предложил Азмуну продлить контракт, они этого не скрывают. Ну что с "Лионом" может выиграть Азмун? Подумайте. Чемпионат Франции? А "ПСЖ" расформируют, что ли?" - , сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, что ранее в сети появилась информация о возможном уходе иранского форварда в "Лион" за 3 млн евро в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.
По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость 26-летнего нападающего составляет 25 миллионов евро.
Контракт Азмуна с петербургским клубом действует до 30 июня 2022 года.
Орлов: ну что с "Лионом" может выиграть Азмун?
Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу возможного ухода Сердара Азмуна из "Зенита".
Фото: ТАСС