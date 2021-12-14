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Агент Хлусевича: Даня был в шорт-листах нескольких европейских клубов из топ-5

Олег Мавренков, агент полузащитника "Спартака" Даниила Хлусевича, рассказал об интересе к футболисту со стороны других команд.
Фото: Getty Images
— Был очень большой и предметный интерес от других клубов, которых нужно было немного подождать. Также Даня был в шорт-листах нескольких европейских клубов из топ-5, — цитирует агента футболиста Sport24.

В настоящее время 20-летний Хлусевич является футболистом тульского "Арсенала". Он официально станет игроком московского "Спартака" в январе 2022 года. "Спартак" заплатит за трансфер игрока три миллиона евро.

В нынешнем сезоне Хлусевич в 18 матчах забил пять голов и отдал две голевые передачи.


Теги: Спартак Хлусевич
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